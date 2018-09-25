Артиллеристы ЮВО впервые применили "кочующие минометы" на учениях в Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Южного военного округа, базирующиеся в республике Абхазия, на учениях впервые применили "кочующие минометы" для отражения атаки превосходящих сил условного противника, сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Подразделения артиллерии российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках розыгрыша эпизода двустороннего батальонного тактического учения с боевыми стрельбами впервые применили "кочующие минометы" для отражения атаки превосходящих сил противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что установленные в кузове автомобилей "КамАЗ" минометы стали использоваться при боевой подготовке подразделений военного округа с середины августа текущего года, по указанию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. Этот тип вооружения позволяет артрасчетам производить максимально быструю смену позиций.

"В ходе учения поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец", комплексов артиллерийской разведки "Зоопарк" и беспилотной авиации. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии организовывалась в единой системе разведывательно-огневого контура", - добавили в пресс- службе.

В недельных тактических учениях принимают участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3.