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Борисов: представленное Путиным новое оружие показало, что с Россией нужно считаться

Вице-премьер добавил, что до мартовской презентации президента в мире недооценивали российскую оборонную промышленность
Вице-премьер РФ Юрий Борисов Михаил Метцель/ТАСС
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Представленное президентом РФ Владимиром Путиным в марте новое оружие показало, что с Россией нужно считаться.

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Об этом в среду заявил на конференции машиностроителей вице-премьер Юрий Борисов.

"Такими работами продемонстрировано всему миру, что с Россией нужно считаться", - сказал он.

Борисов добавил, что до этого "российскую промышленность и российскую оборонную промышленность, и все наши достижения, мягко говоря, недооценивали во всем мире - "там все ржавое, старое, ракеты у них не летают...".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБорисов, Юрий Иванович
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