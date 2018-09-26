Военные ЮВО отработали защиту объектов в Крыму от ударов БПЛА условного противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Учения по защите армейских объектов в Крыму от ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника состоялись в Южном военном округе, сообщила пресс-служба ЮВО.

В учениях задействовались станции радиоэлектронного подавления "Житель", "Красуха" и "Борисоглебск", а также мобильные комплексы РЭБ "Леер". Отрабатывались пеленгование и анализ источников радиоизлучений с дронов противника, проводящих разведку целей для бомбометания, постановка радиопомех.

"Специалисты РЭБ (радиоэлектронная борьба) ЮВО в Крыму на учении отработали прикрытие военных объектов от бомбометания с беспилотников террористов. В ходе специальных учений военнослужащие на штатной технике совершили марши в назначенные районы и выполнили нормативы по развертыванию современных комплексов и станций РЭБ", - говорится в сообщении.

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"Отработаны задачи по ведению воздушной разведки, обнаружению и определению точек связи противника для последующего их огневого поражения. Основной целью мероприятия ставилось совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ при выполнении задач по прикрытию объектов от несанкционированного ведения разведки беспилотными аппаратами противника", - добавили в пресс-службе.

Учения специалистов РЭБ проводились на всех полигонах ЮВО, в том числе в Армении и Абхазии.

В мероприятиях принимали участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих, около 300 единиц спецтехники.