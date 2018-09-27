Силы ПВО СНГ успешно перехватили изображавшие противника самолеты Дальней авиации России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Силы объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) СНГ условно уничтожили в ходе стартовавшей в четверг масштабной тренировки семь российских бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые имитировали самолеты - нарушители государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как сообщалось ранее, в рамках тренировки в воздух было поднято до 100 самолетов вооруженных сил семи стран Содружества независимых государств.

"Три стратегических ракетоносца Ту-160, Ту-95МС и четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России рано утром осуществили взлет с аэродромов базирования и взяли курс в Восточноевропейский и Центрально-Азиатский регионы", - уточнили в ведомстве.

В Минобороны пояснили, что дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск России, Белоруссии и Казахстана "своевременно обнаружили контрольные цели и осуществили их условные обстрелы". "С военных аэродромов России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении в воздух были подняты дежурные по ПВО экипажи самолетов МиГ-31, Су-27, МиГ-29, которые, получив целеуказания, провели воздушную разведку, вышли в зону перехватов и осуществили условное уничтожение контрольных целей", - добавили в пресс-службе.