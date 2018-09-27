В СНГ планируют составить словари военных терминов на языках стран-участниц

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Лингвисты оборонных ведомств стран СНГ планируют разработать словари военных терминов языков стран - участниц Содружества, и первым из них станет таджикско-русско-английский словарь. Об этом сообщил в четверг начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин на заседании Координационного комитета по военному образованию при Совете министров обороны стран - участниц СНГ.

"Расширение взаимного сотрудничества государств Содружества в военной сфере ставит перед нами новую задачу по совершенствованию лингвистической подготовки военнослужащих. В этой связи в интересах повышения качества подготовки военных кадров Минобороны России совместно с министерством обороны Республики Таджикистан приступило к разработке таджикско-русско-английского словаря военных терминов", - сказал Горемыкин.

Он отметил, что первый словарь является пилотным проектом. "В дальнейшем полученный опыт будет распространен на разработку лингвистических словарей языков других государств - участников СНГ. Соответствующие предложения мы также сегодня обсудим", - продолжил генерал.

Он подчеркнул, что такие словари могут быть использованы не только в учебном процессе вузов лингвистического профиля, но и широким кругом специалистов военной сферы.