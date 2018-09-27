Концерн "Калашников" разработал арктическую экипировку для подразделений спецназа

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" создал комплект экипировки и снаряжения для бойцов спецназа, выполняющих задачи в условиях Крайнего Севера и Арктики. В разработке снаряжения участвовали представители Минобороны России и ассоциации содействия освоению арктических территорий "Северный Десант", сообщили в четверг в "Калашников Media".
"Все элементы экипировки были опробованы специалистами концерна "Калашников" и военнослужащими Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр. Температура во время испытаний достигала -47 °С, ветер - до 25 м/с и выше, влажность до 100%", - сообщает "Калашников Media".
В состав экипировки входит более 40 элементов, в том числе рейдовый костюм "Нанук", специальный спальный мешок для Арктики, специальные транспортные контейнеры для сохранности средств медицинского обеспечения, связи, рационов питания и другие. Впервые опытные образцы экипировки показали публике на форуме "Армия-2018".
АО "Концерн "Калашников" - военно-промышленное предприятие в Ижевске (Удмуртская Республика), разрабатывающее и выпускающее огнестрельное оружие, боеприпасы, вооружения и военную технику. Входит в состав госкорпорации "Ростех".