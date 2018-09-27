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Международная олимпиада курсантов пройдет на территории четырех стран в 2019 году

Состязания пройдут на территории России, Белоруссии, Армении и Казахстана

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Международная олимпиада курсантов пройдет на территории России, Белоруссии, Армении и Казахстана в 2019 году. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин по итогам заседания Координационного комитета по военному образованию при Совете министров обороны стран - участников СНГ.

По его словам, V Международная олимпиада курсантов снова пройдет в 2019 году на территории четырех государств.

"Олимпиада по военной истории пройдет в Белоруссии, по математике - в Казахстане, информатика и военно- профессиональная подготовка - в России и иностранный язык в Армении", - сказал Горемыкин.

Он подчеркнул, что в 2020 году к проведению мероприятий олимпиады готов присоединиться Узбекистан.

Он также рассказал, что в четверг состоялась встреча с министром обороны Армении, где обсуждались вопросы, связанные с подготовкой военных кадров в вузах Министерства обороны, в том числе было подписано дополнительное соглашение на обучение военнослужащих в российских вузах.

Теги
АрменияБелоруссияКазахстанУзбекистанРоссия
Кадеты, суворовцы и нахимовцы РФ сразятся на международных олимпиадах в 2019 году
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