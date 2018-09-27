Кадеты, суворовцы и нахимовцы РФ сразятся на международных олимпиадах в 2019 году

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Открытые олимпиады по математике, физике и иностранному языку среди воспитанников военных довузовских учебных заведений станут международными со следующего года. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"И с 2019 года в олимпиадах будут участвовать наши кадеты, суворовцы, нахимовцы, воспитанники и воспитанницы. Более того, мы нашли поддержку в проведении совместно мероприятий "Старт в науку", "Кадетский взгляд", Открытые кадетские игры. Все страны заинтересованы, выразили полную поддержку, и уже наши кадетские игры будут проходить в международном масштабе", - сказал Горемыкин по итогам заседания Координационного комитета по военному образованию при Совете министров обороны стран - участников СНГ.

Он добавил, что проведение в международном формате олимпиад по математике, физике и иностранному языку среди довузовских учреждений, которые курирует Минобороны, является новацией.

"Эта новация обсуждалась на предыдущем заседании совета министров, было поручение нам рассмотреть на Координационном комитете, и сегодня все государства подтвердили, что Международной олимпиаде среди довузовских учреждений быть", - сообщил начальник Главного управления кадров.

Он подчеркнул, что в октябре в Узбекистане состоится заседание Совета министров обороны СНГ, и положение об олимпиадах будет утверждено.