В России создадут новый высокоточный корректируемый снаряд

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Научно-производственный концерн (НПК) "Техмаш" (входит в Ростех) разрабатывает концепцию нового 152-мм корректируемого снаряда для артиллерийских комплексов. Боеприпас пока не получил названия, сообщил ТАСС заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин.

"Мы верстаем техническое задание и облик нового боеприпаса. Думаю, в ближайшее время приступим к разработке. Это будет новый 152-мм корректируемый снаряд для артиллерийских комплексов этого калибра. Работа пока не получила названия", - сообщил он.

Кочкин пояснил, что новый боеприпас будет "лететь после выстрела по баллистической траектории как обычный снаряд, а уже непосредственно в районе цели за счет собственной системы управления корректировать траекторию".

Замглавы концерна добавил, что в таких боеприпасах достаточно сложно внедрять систему управления из-за высоких динамических нагрузок, которые снаряд испытывает и непосредственно в момент выстрела, и при вращении в канале ствола, и в дальнейшем полете. "Оптика при высокой скорости вращения до 30 тыс. оборотов в секунду не будет работать - размоется картинка. Это достаточно сложная разработка", - добавил он.

Кочкин сообщил, что рассматриваются несколько способов корректировки траектории снаряда на финальном этапе полета, в том числе аэродинамические поверхности на взрывателе или применение реактивных минидвигателей.

Он уточнил, что данные корректируемые снаряды должны занять среднюю ценовую нишу. "Они будут дешевле управляемых снарядов типа "Краснополь", но дороже обычных снарядов", - сказал он. Замглавы "Техмаша" добавил, что "в государственной программе вооружения работы по новым боеприпасам не заложены, предприятие будет проводить работы пока за счет собственных средств".

Советский предшественник

По данным открытых источников, в 1980-е годы Научно-исследовательским машиностроительным институтом им. В.В. Бахирева был разработан корректируемый 152-мм снаряд "Сантиметр". Боеприпас был принят на вооружение и применялся войсками СССР в Афганистане.

"Сантиметр" также большую часть траектории летел как обычный снаряд, корректировка начиналась системой управления боеприпаса за 600 м или ближе от цели, подсвеченной лазерным целеуказателем. Снаряд корректировал свой полет импульсным способом - за счет срабатывания реактивных двигателей.