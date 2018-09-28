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Председателем комитета по вопросам ПВО СНГ назначен главком ВКС РФ Суровикин

Как отмечается, решение было принято единогласно

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) СНГ назначен главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.

В ходе заседания Совета глав государств СНГ в расширенном формате его кандидатура была предложена на этот пост. Решение было принято единогласно.

"Назначаем Сергея Суровикина председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны", - резюмировал председательствующий на саммите президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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