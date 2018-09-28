ОСК рассчитывает получить заказ на перспективный российский эсминец "Лидер"

Арктика сегодня

Подводная "космическая" гонка. 55 лет назад флаг СССР установили на Северном полюсе

29 сентября 1963 года советская атомная подлодка К-181 впервые осуществила всплытие на Северном полюсе. Так началась история российского атомного подводного плавания в приполюсных районах

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