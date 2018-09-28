Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир

30 сентября 2015 года началась операция Вооруженных сил РФ в Сирии. ТАСС — о вооружении и военной технике, которые прошли апробацию в Арабской Республике за три года

30 сентября исполняется три года с момента начала операции Вооруженных сил РФ против террористических организаций в Сирийской Арабской Республике (САР). По последним опубликованным данным Минобороны России, свыше 63 тыс. наших военных, в том числе 26 тыс. офицеров и 434 генерала, получили боевой опыт.

На эту тему Успехи сирийской военной кампании России

За время операции был апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность. В реальном бою было проверено соответствие их параметров тем характеристикам, которые были изначально указаны в паспортах и технических описаниях. При этом на авиабазе Хмеймим всегда присутствовали представители компаний-разработчиков, которые фиксировали все замечания и по возможности устраняли их в полевых условиях.

Важно, чтобы при разработке новых образцов, а также эксплуатации имеющейся техники учитывался сирийский опыт Сергей Шойгу министр обороны РФ

Авиатехника За время операции ВКС России выполнили 39 тыс. боевых вылетов. Интенсивность применения боевой авиации превышала 100 и более самолетовылетов в сутки (20 ноября 2015 года зафиксировано максимальное количество — 139). Также было произведено 66 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 © Марина Лысцева/ТАСС

Изначально в состав авиационной группы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии входили 49 самолетов и вертолетов: 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М ,

, четыре фронтовых бомбардировщика Су-34 ,

, четыре истребителя Су-30СМ ,

, 12 штурмовиков Су-25СМ/УБ ,

, 12 боевых вертолетов Ми-24П ,

, пять транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ. Группировка была сформирована из экипажей строевых частей ВКС и базировалась на аэродроме Хмеймим. Для координации действий авиации, проведения разведки и выдачи целеуказаний были привлечены самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и Ту-214Р, а также самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы Ил-20М1. Вертолеты Ми-24П задействовались для непосредственной поддержки сирийских сухопутных войск. Затем наращивание группировки было продолжено: в декабре 2015-го — четыре Су-34, четыре новых боевых вертолета Ми-35М и несколько транспортных Ми-8. В январе 2016 года в Сирию прибыли четыре новейших многофункциональных истребителя Су-35С. Тогда их появление вызвало огромный интерес со стороны как российской прессы, так и ряда зарубежных изданий. Су-35 назвали "отличным и опасным самолетом". И даже сравнивали с американскими, отмечая тот факт, что при встрече с ним истребители F-15 и F/A-18E будут "заняты по горло".

Основной ударной силой российской авиагруппы в САР являлся модернизированный фронтовой бомбардировщик Су-24М. Он оснащался специальной вычислительной подсистемой СВП-24 "Гефест" (была принята на вооружение в 2008 году), которая расширяла возможности самолета по поиску и уничтожению целей. Кстати, помимо Су-24М, Су-25СМ и Су-34 для ударных задач были задействованы многоцелевые истребители Су-35 и Су-30СМ, хотя изначально их главной задачей было воздушное прикрытие ударных самолетов.

Фронтовой бомбардировщик Су-24М © ТАСС

Сирийская кампания стала первым боевым применением сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 (неофициальное название "Белый лебедь") и турбовинтовых бомбардировщиков-ракетоносцев семейства Ту-95МС. Также с территории России совершали вылеты еще одни "дальники" — бомбардировщики Ту-22М3. Для сопровождения привлекались Су-30СМ и Су-35, а также модернизированные истребители Су-27СМ3, которые имели две дополнительные точки подвески под консолями крыла.

Самолет Ту-22М3 во время ракетно-авиационного удара © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Тогда мощь "стратегов" поразила Запад, потому что долгое время считалось, что российская авиация не способна воевать вдали от своих границ. Кстати, именно благодаря сирийским успехам ВКС РФ было принято решение возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2. Так, в ходе первого боевого вылета, 17 ноября 2015 года, два "Белых лебедя" выпустили в сумме 16 крылатых ракет Х-101. Все они успешно поразили указанные цели, а самолеты благополучно вернулись на российскую авиабазу Энгельс. Впервые в значительных количествах было задействовано высокоточное оружие, включая авиабомбы со спутниковой коррекцией КАБ-500С. Также штурмовиками Су-25СМ применялись осколочно-фугасные авиабомбы (ОФАБ) свободного падения. Они использовались для поражения слабо защищенных военных объектов, бронированной и небронированной техники, живой силы.

Для поражения наземных целей Су-24М и Су-34 применяли ракеты Х-29Л (с лазерной головкой самонаведения). Использовалась и авиационная управляемая многоцелевая ракета класса "воздух — поверхность", оснащенная полуактивной головкой самонаведения, — Х-25МЛ. Также в открытых источниках сообщалось, что бомбардировщики Су-34 совершали полеты с новейшими управляемыми противокорабельными ракетами Х-35У. В частности, один самолет этого типа с Х-35У демонстрировался в феврале 2016 года на настенном экране на брифинге Минобороны России для прессы.

В ходе боевых вылетов "дальники" — Ту-160 и Ту-95МС — использовали новейшие крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555 (переоборудованные в неядерный вариант стратегические ракеты Х-55), которые несли их во внутрифюзеляжных отсеках. Военные неоднократно отмечали, что точность попадания Х-101, зафиксированная средствами объективного контроля, соответствовала предъявляемым требованиям. Ту-22М3 применяли свободнопадающие бомбы.

Весной 2016-го в сирийском небе прошло боевое крещение ударных вертолетов армейской авиации — Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор". Сообщалось, что они были оснащены одинаковым набором вооружения — 30-мм автоматической пушкой 2А42, неуправляемыми авиационными ракетами С-8ОФП калибра 80 мм и управляемыми ракетами "Атака" двух типов. Вертолеты применялись при освобождении Пальмиры и Алеппо. В ноябре 2016-го — январе 2017-го участие в боевых действиях приняла авиагруппа единственного авианосца ВМФ России — тяжелого авианесущего крейсера Северного флота "Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова". Он совершил дальний поход в Средиземное море, в ходе которого летчики палубной авиации (на истребителях Су-33 и МиГ-29КР/КУБР) выполнили 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночных, поразили 1252 объектов террористов. Также в составе авиакрыла корабля были вертолеты Ка-27ПЛ, Ка-27ПС и Ка-29.

Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

В ходе этого похода были также испытаны морские вертолеты Ка-52К. И впервые применялся новый вертолет радиолокационного дозора Ка-31СВ (другое обозначение — Ка-35). Еще одной сенсацией стало появление в небе Сирии самолета-"невидимки". По словам министра обороны РФ, два истребителя пятого поколения Су-57 (известного как Т-50 ПАК ФА) успешно выполнили двухдневную программу испытаний.

Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале 2018 года были проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57 Сергей Шойгу министр обороны РФ

С сентября 2017 года в Арабской Республике успешно применялся истребитель МиГ-29СМТ. "Полученный в Сирии опыт будет учтен в эксплуатации данных самолетов, а также внедрен в рамках разработки новых авиационных комплексов марки "МиГ", в том числе МиГ-35", — отмечал генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков.

Во время подготовки к отправке гуманитарной помощи для жителей сирийского города Дейр-эз-Зор на самолете Ил-76МД © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Снабжение группировки осуществляли тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124. Всего за всю операцию воздушным транспортом было выполнено 2785 рейсов. Флот В рамках операции ВМФ России совершил 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подводных лодок и 83 судна. Первым опытом боевого применения отечественных авианосцев за всю историю флота стал поход к сирийским берегам авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Подтвердилось, что этот корабль весьма успешно был интегрирован в межвидовую систему боевого управления, сформированную в Сирии.

Атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во время дальнего морского похода к берегам Сирии © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Тогда же, осенью 2016 года, в составе Средиземноморской группировки был тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", фрегат "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков". Корабельную группировку ВМФ РФ с берега прикрывали комплексы "Бастион", которые впервые применялись по наземным целям, уничтожая объекты террористов ракетами "Оникс". Настоящий информационный бум вызвала крылатая ракета морского базирования "Калибр". Всего в ходе операции она применялась 13 раз, по объектам террористов было нанесено 100 ударов.

' ТАСС/Минобороны РФ'

Впервые ее применили с надводных кораблей (сторожевой ракетный корабль проекта 11661 "Дагестан", малые ракетные корабли проекта 21631 "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") из акватории Каспийского моря по позициям боевиков 7 октября 2015 года. В 2016-м были также произведены три залпа из восточной части Средиземного моря малыми ракетными кораблями проекта 21631 ‪‎"Зеленый Дол" и "‪‎Серпухов". Затем в разное время пуски ракет проходили с фрегатов проекта 11356Р "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".

На эту тему "Черные дыры" российского флота

Первый в истории подводного флота России случай нанесения ракетного удара по реальному противнику произошел 8 декабря 2015 года. Находившаяся в Средиземном море дизель-электрическая субмарина проекта 636.3 "Ростов-на-Дону" выполнила из подводного положения групповой пуск четырех ракет. Затем в 2016–2017 годах пуски проходили с других лодок этого проекта — "Краснодар", "Великий Новгород" и "Колпино". По номенклатуре "Калибры" превосходят американские "Томагавки". В них используются различные способы наведения на цель, также они способны поражать объекты на море и на берегу, при этом в них применяются различные боевые части. Дальность ракет — до 2600 км. "Зонтик" ПВО Группировка средств ПВО была создана для прикрытия авиабазы с воздуха. В ее состав вошли на самом начальном этапе, осенью 2015-го, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности "Бук-М2" и самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", которые в США назвали идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников. Так, в декабре 2017 года они сбили две ракеты, которые выпустили боевики по авиабазе Хмеймим. В ночь с 5 на 6 января 2018-го была отражена атака террористов с использованием ударных беспилотников самолетного типа.

Пусковая установка зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" © Марина Лысцева/ТАСС

26 ноября 2015 года на аэродром Хмеймим был переброшен дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". За точность и скорость реагирования эту российскую систему ПВО иногда называют "убийцей европейской ПРО". Впоследствии, в 2016–2017 годах, были доставлены еще один дивизион С-400 и, по данным из открытых источников, один дивизион системы С-300В4.

Спецпроект на тему Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Включение в состав группировки ЗРС дальнего действия С-400 позволило значительно повысить степень непосредственного прикрытия главного объекта — авиабазы Хмеймим, расширить диапазон высот и скоростей уничтожаемых целей. Кроме того, резко возросла живучесть и устойчивость группировки в случае возможного интенсивного огневого и радиоэлектронного подавления со стороны гипотетического противника. Более того, в состав объединенной системы ПВО в 2015 году вошли ЗРК С-300ФМ "Форт-М" (ракетные крейсеры "Москва" и "Варяг" с районами боевой службы в прибрежных водах восточного побережья Средиземного моря). Помимо всего прочего, для защиты авиабазы от средств воздушной и космической разведки на ее территории развернуты комплексы РЭБ "Красуха-4". Сухопутная и другая техника Для защиты авиабазы Хмеймим в 2015 году была привлечена довольно значительная группировка наземных сил. Были доставлены наземный персонал, десантники и морские пехотинцы, а также бойцы Сил специальных операций (ССО). Группировка имела танки Т-90А и Т-72Б3, различную бронетехнику и 152-мм буксируемые гаубицы "Мста-Б". "Обкатку" Сирией прошли современные инженерные комплексы. Робот-сапер "Уран-6" использовался для разминирования в Пальмире и Алеппо. Также привлекались и новейшие досмотровые роботы "Сфера" и "Скарабей". Благодаря успешно проведенным испытаниям в Сирии, усиленное вооружение получил и робот "Уран-9". К установленным на нем противотанковым ракетам "Атака" и 30-мм пушке добавили огнеметы "Шмель". Обновленная версия была представлена на форуме "Армия-2018".

Погрузка робота-сапера "Уран-6" в самолет Ан-124 для отправки разминирования Пальмиры © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Впервые в значительных масштабах активно были задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В общей сложности они совершили более 25 тыс. вылетов на разведку и обнаружили 47,5 тыс. объектов боевиков. Ежедневно над ближневосточной страной одновременно выполняли полеты до 70 аппаратов, таких как "Форпост" и "Орлан-10", "Элерон" и другие. Общий налет их составил 140 тыс. часов. Аппараты, в частности, обеспечивали круглосуточный контроль наземной обстановки почти на всей сирийской территории.

Применение беспилотной авиации обеспечило эффективное использование высокоточного оружия по инфраструктуре международных террористов и при этом исключило возможные жертвы среди мирного населения Александр Новиков начальник профильного управления Генштаба ВС РФ, генерал-майор

Весной 2017-го в сети появилось видео работы в Сирии военнослужащих ССО. На бойцах были хорошо заметны детали современной военной экипировки и вооружения: камуфлированное отечественное стрелковое оружие с оптическими и коллиматорными прицелами, приборами бесшумной стрельбы. В кадре также появлялись БПЛА марки ZALA, противотанковый комплекс и бронеавтомобили "Тигр". Кстати, эти машины успешно и повсеместно использовались в Арабской Республике военной полицией, которая впервые получила опыт действий в условиях постконфликтного урегулирования. На форуме "Армия-2018" демонстрировалась версия "Тигра", модернизированная с учетом сирийского опыта эксплуатации.

Автомобиль специального назначения "Тигр" © Марина Лысцева/ТАСС

Успешно зарекомендовали себя во время операций и многоцелевые бронеавтомобили "Тайфун-К", и сейчас эти машины активно и большими партиями поступают на вооружение частей и соединений российских войск.

Спецпроект на тему БМПТ "Терминатор" Уникальные боевые возможности нового вида бронетехники, принятой на вооружение армии России

В 2017 году в ходе городских боев был впервые применен "Терминатор". Отмечалось, что новейшая боевая машина поддержки танков (БМПТ) успешно прошла все виды испытаний, в том числе в Сирии, и было принято решение о закупке ее для Сухопутных войск РФ. Первую партию военные получили в марте этого года. Также сообщалось, что высокие оценки получили примененные против террористов в Сирии реактивные системы залпового огня и противотанковые комплексы "Корнет". Опубликованные в сети видео неоднократно демонстрировали высокую эффективность работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Многие военные эксперты называли его идеальным оружием для операций в горных районах, а также для атак на подземные бункеры и тоннели противника. В январе 2017-го американские СМИ сообщили, что израильским разведывательным спутником был замечен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который развернули на территории авиабазы Хмеймим. Однако официальных подтверждений этой информации от российских военных не было.

Колонна отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ © Сергей Бобылев/ТАСС