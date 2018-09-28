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Россия разместит в Сирии системы РЭБ для борьбы с высокоточным оружием

По словам советника заместителя гендиректора КРЭТ Владимира Михеева, система сможет отслеживать самолеты на аэродромах в Европе или Израиле
Станция постановки помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2" Донат Сорокин/ТАСС
Станция постановки помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2"
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия разместит в Сирии системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия высокоточному оружию. Вся система РЭБ будет усилена в ближайшие недели, сообщил ТАСС советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

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"К обычным системам защиты от радиолокации добавятся системы, способные бороться с высокоточным оружием - управляемыми бомбами и ракетами, которые, возможно, будет применять тот же Израиль, уже заявивший, что продолжит работать по объектам в регионе", - сказал Михеев.

По его словам, "дополнительно будут поставлены системы и средства, блокирующие все системы и средства управления авиацией, корабельными группировками". "Это - система подавления КВ и УКВ-радиосвязи", - уточнил Михеев.

По его словам, средства РЭБ в Сирии будут значительно расширены и дополнены в ближайшие недели. "Однозначно уже принято решение, и министр его озвучил. Я думаю, в эти же сроки, которые указаны по наращиванию зенитной ракетной группировки (поставка Сирии С-300 в течение двух недель - прим. ТАСС), в эти же сроки туда придут и будут развернуты на новых позициях системы РЭБ", - уточнил Михеев.

Интеграция с ПВО

По словам Михеева, усиленная система радиоэлектронной борьбы будет полностью интегрирована с ПВО. "Классическая система ПВО подразумевает радиолокационную и радиотехническую разведку, и систему зенитного ракетного огня, и систему прикрытия истребительной авиации, и систему РЭБ. Все эти комплексы РЭБ, которые будут поставлены, будут полностью интегрированы с АСУ [автоматизированная система управления] системы ПВО. На базе этой системы будут созданы так называемые разведывательно-помехово огневые комплексы, которые полностью закроют районы сосредоточения наших войск от применения по ним не только беспилотников, но и управляемых ракет и самолетов", - заявил Михеев.

Представитель КРЭТ также сообщил, что "будут наращиваться возможности по подавлению систем космической навигации, прежде всего, это и "Навстар" и "Галилео", и другие системы, которые могут использоваться в этом регионе".

Он отметил, что усиленная система радиодокационной борьбы России в Сирии сможет отслеживать самолеты на аэродромах в Европе или Израиле. 

По его словам, дополнительно к наземным комплексам и для усиления авиационной составляющей РЭБ могут привлекаться и специализированные постановщики помех. "Речь также идет о том, что будет увеличена и группировка ВМФ с системами радиоэлектронной борьбы и ПВО", - сообщил Михеев.

"И все это будет интегрировано под единой комплексной системой управления, и мы будем знать не только, что кто-то уже прилетел в этот регион, а и то, что где-то самолет еще только рулит по аэродрому - на территории Израиля или Саудовской Аравии, в Европе, а мы понимаем, что он находится под контролем интегрированной системы ПВО", - сказал представитель КРЭТ.

Он отметил, что в момент обнаружения самолета на аэродроме усиленная система РЭБ "уже присвоила ему номер цели в автоматическом режиме, взяла его на сопровождение и уже предлагает различные варианты воздействия: радиоэлектронная разведка, подавление или радиоэлектронное поражение, или даже на каких-то этапах, если мы понимаем, что ситуация критическая, и огневое поражение".

Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в связи с катастрофой российского Ил-20 из-за действий авиации Израиля, прикрывшейся самолетом РФ от сирийского огня, в Сирии, в частности, будут усилены средства радиоэлектронной борьбы.

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