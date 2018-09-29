Военные России и Белоруссии обезвредили условного противника на учениях под Новороссийском

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) Белоруссии предотвратили нападение условного противника на совместных учениях, которые проходили с 24 по 28 сентября на полигоне "Раевский" под Новороссийском. Об этом сообщил в субботу ТАСС начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

"В Краснодарском крае завершилось совместное тактико-специальное учение разведывательных подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) Республики Беларусь. Тактико-специальные учения проведены под Новороссийском на полигоне "Раевский" в период с 24 по 28 сентября. В них приняли участие более 300 военнослужащих союзных государств, а также несколько расчетов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", новейшие средства радиоэлектронной борьбы и техника, стоящая на вооружении разведывательных подразделений ВДВ", - сказал Рулев.

По его словам, в ходе заключительного этапа учений разведчики ВДВ России совместно с белорусскими коллегами предотвратили нападение условного противника численностью более 400 человек и имеющего на вооружении легкобронированную колесную технику. "По замыслу учения, силами расчетов беспилотных летательных аппаратов в горах было выявлено местонахождение условного противника, готовящегося к наступлению. Разведчикам была поставлена задача выдвинуться в указанные районы, организовать засады на предполагаемых путях выдвижения противника и сорвать его наступление", - отметил Рулев.

Для выполнения задачи российские десантники выполнили прыжок на управляемых парашютных системах "Арбалет-2" с высоты 3 тыс. м и совершили посадку на незнакомую ограниченную площадку в горно-лесистой местности. "В свою очередь, военнослужащие сил специальных операций Республики Беларусь посадочным способом были десантированы в горах", - уточнил Рулев.

В результате поставленные задачи были успешно выполнены, а условные противники уничтожены.