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Моряки ЧФ отразили несколько "атак" диверсантов на учениях в Новороссийске

В учениях принимали участие более 1 тыс. военнослужащих

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих участвовали в учениях на Новороссийской военной морской базе (НВМБ), в рамках которой отразили несколько атак условных диверсантов, сообщили ТАСС в субботу в отделе информационного обеспечения флота.

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"В Новороссийске завершилось масштабное двустороннее тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) пункта базирования кораблей НВМБ Черноморского флота. По легенде учений, специальным подразделениям Черноморского флота была поставлена задача совершить условную диверсию в пункте базирования кораблей. В свою очередь, подразделения ППДО базы были переведены на усиленный режим службы с целью не допустить проникновение условных террористов к объектам инфраструктуры и кораблям соединения", - рассказали в пресс-службе.

Собеседник уточнил, что в течение нескольких дней расчеты беспилотных летательных аппаратов просматривали территорию НВМБ с воздуха, водолазы отряда противодиверсионных сил и средств осматривали причалы и днища кораблей, военные патрулировали периметр базы на суше, а противодиверсионный катер "Раптор" в море.

"В результате слаженных и организованных действий, морякам удалось своевременно заметить и предотвратить все попытки совершения условных террористических актов, как с морского направления, так и с берега", - добавил он.

По данным пресс-службы, руководил учением начальник штаба ЧФ контр-адмирал Виктор Лиина. В них приняли участие более 1 тыс. человек, около 20 кораблей и судов обеспечения, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов. Также в ходе учений была проверена эффективность работы системы ППДО Новороссийской ВМБ, оценен уровень подготовки органов управления сил и средств базы.

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