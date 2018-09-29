В "Юнармию" вступили 300 кадетов из Смоленска

ТАСС, 29 сентября. В ходе мероприятий в честь 75-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков в военно-патриотическое движение "Юнармия" вступили 300 курсантов смоленского кадетского корпуса. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Впервые в ходе торжественных мероприятий в честь освобождения регионов Центральной России от немецко-фашистских захватчиков в Смоленске во время проведения военного парада 300 учащихся кадетского смоленского корпуса имени Кутузова вступили в военно-патриотическое движение "Юнармия" и приняли присягу. Из рук ветеранов и действующих военнослужащих молодому поколению вручили значки юнармейского движения и алые береты", - сказали в пресс-службе.

Сразу после прохождения военного парада новоиспеченные юнармейцы пронесли по центральным улицам Смоленска копию знамени Победы под звуки сводок 1943 года об освобождении городов и сел Смоленской области.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются более 250 тыс. россиян в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех регионах страны.

Оккупация Смоленской области началась в июле 1941 года и длилась более двух лет. За это время погибли более 150 тыс. мирных граждан, по сравнению с довоенным временем население области сократилось на половину, 93% Смоленска лежало в руинах. 25 сентября 1943 года в результате Смоленской наступательной операции войсками Западного фронта Смоленск был освобожден.