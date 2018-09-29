С начала операции ВКС в Сирии прошло три года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России три года назад нанесли первые удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Сейчас под контролем Дамаска находится почти вся территория страны, за исключением зоны деэскалации в провинции Идлиб, а последний оплот ИГ на юге Сирии был ликвидирован к началу августа.

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря 2017 года объявил о завершении операции против террористов в Сирии и сокращении российской группировки в этой стране. Однако Вооруженные силы России сохраняют присутствие в арабской республике, оставаясь на базах в Тартусе и Хмеймиме, а также выполняя гуманитарные задачи.

С 30 сентября 2015 года в операции в Сирии приняли участие в общей сложности более 63 тыс. российских военнослужащих. Боевой опыт, по данным Минобороны, получило подавляющее большинство военных летчиков, в частности 90% экипажей армейской авиации и 87% экипажей оперативно-тактической авиации. В реальных условиях были опробованы более 200 видов оружия, многие из них доработаны с учетом сирийского опыта, который повлиял и на программы подготовки офицеров.

Последний оплот ИГ

В течение июля сирийские военные при поддержке России провели операцию по ликвидации незаконных вооруженных формирований в южной зоне деэскалации - провинциях Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра.

Укрывавшиеся там под видом "умеренной оппозиции" боевики ИГ и экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) контролировали более половины территории этой зоны. Мирные жители испытывали острый дефицит питьевой воды, продовольствия и медикаментов, при этом США и Иордания как страны - гаранты южной зоны не предпринимали никаких действий для урегулирования обстановки. Население региона обратилось за помощью к России, и сирийские войска вместе с "умеренной оппозицией" приступили к освобождению юго-западной части Сирии.

Радикально настроенным боевикам и членам их семей предоставили возможность выехать в провинцию Идлиб. Покинувшие южную зону деэскалации экстремисты сдали более 650 единиц вооружения и военной техники, в том числе почти 40 танков, около 30 боевых машин пехоты и бронетранспортеры, зенитные установки, в том числе самоходные, а также реактивные системы залпового огня.

В результате операции была освобождена территория площадью более 3,3 тыс. кв. км. Под контроль сирийского правительства перешло 146 населенных пунктов, причем 50 - мирным путем.

Одним из важнейших результатов операции стало восстановление контроля Дамаска над границей с Иорданией и создание условий для возвращения миротворческих сил ООН в район разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах. Посты ООН на линиях разграничения "Альфа" и "Браво" прекратили свою работу еще в 2012 году, когда в демилитаризованную зону вторглись боевики. После освобождения юго-западных районов Сирии российские военные выставили несколько постов у линии "Браво" и занялись разминированием территории и восстановлением маршрутов патрулирования сил ООН.

В начале августа миротворцы провели первое патрулирование демилитаризованной зоны без сопровождения российской военной полиции. Командующий группировкой войск РФ в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщил, что по мере стабилизации обстановки российские посты в районе Голанских высот будут переданы сирийским войскам.

Проблема Идлиба

Зона деэскалации в провинции Идлиб - единственный регион Сирии, который остается не под контролем Дамаска.

На встрече в Сочи 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе демилитаризованную зону. Оттуда должны вывести тяжелое вооружение, а саму зону будут контролировать российские и турецкие военные патрули. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военных операций в Идлибе не будет: Москва рассчитывает урегулировать ситуацию дипломатическими методами.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту договоренность временной мерой. Он подчеркнул, что вывод террористов из демилитаризованной зоны для отправки в другие страны, например Афганистан, недопустим. Экстремисты, заявил Лавров, "должны быть уничтожены либо понести заслуженное наказание". Он напомнил, что обязательство разделить оппозицию, готовую участвовать в политическом процессе, и боевиков "Джебхат ан-Нусры" взяла на себя Турция.