На территории Сербии пройдут российско-сербские учения

Кризис в Сирии

С начала операции ВКС в Сирии прошло три года

Вооруженные силы РФ закончили основную миссию по борьбе с терроризмом в республике, но остаются на базах в Тартусе и Хмеймиме, а также выполняют гуманитарные задачи

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