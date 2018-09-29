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На территории Сербии пройдут российско-сербские учения

В маневрах поучаствуют совместные экипажи двух стран на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8
МиГ-29 Сергей Бобылев/ТАСС
МиГ-29
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские и сербские военные летчики с 1 по 5 октября проведут учения на территории Сербии на истребителях МиГ-29 и вертолетах Ми-8 в рамках объединенных экипажей. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

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"Летчики Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии проведут совместное летно-тактическое учение "БАРС-2018" на территории Республики Сербии", - сообщили в министерстве.

Там уточнили, что в учениях примут участие совместные экипажи двух стран на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8. "Всего будет задействовано до 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии", - сказали в Минобороны.

В ходе маневров летчики выполнят перехват воздушных целей, отработают элементы воздушного боя, фигур сложного и высшего пилотажа, тактического удара по наземным целям, а также задачи десантирования и поисково-спасательного обеспечения, отметили в ведомстве.

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