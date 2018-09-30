Экс-главком ВКС РФ рассказал о потерях России в Сирии за три года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России в Сирии за три прошедших года потеряли 112 человек. Такие данные в воскресенье привел глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

"Российская контртеррористическая операция в Сирии доказала: мы научились воевать. Ведь важнейшим критерием военного мастерства является не только сам факт победы, но и ее цена", - резюмировал Бондарев.

"Сравним и с "прогрессивным Западом": за три года войны в Ираке (2003-2006 годы) американская коалиция потеряла 2515 военнослужащих, из них США - 2309, 10-20 танков Abrams, несколько десятков БТР, не менее 50 БМП "Брэдли", 15 самолетов и около 80 вертолетов", - добавил парламентарий.

Бондарев напомнил, что в Афганистане за первые три года войны погибли почти 4,8 тыс. советских военнослужащих, "потеряны не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов, 97 вертолетов".

"На данный момент потери наших Вооруженных сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20 ", - сказал он журналистам, имея в виду потерпевший крушение у авиабазы Хмеймим Ан-26 6 марта 2017 года и Ил-20, попавший под огонь сирийских комплексов С-200, выпустивших ракеты по израильским самолетам. "Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - добавил сенатор.

Он напомнил, что контртеррористическая операция ВС РФ в Сирии началась ровно три года назад. "На момент начала нашей военной операции по борьбе с международным терроризмом в Сирии более двух третьих территории этой страны находилось под контролем ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"), "Джебхат-ан-Нусры" (также запрещена в РФ) и других террористических организаций, наводивших ужас на мирных жителей, творивших чудовищные преступления", - сказал Бондарев. Он заметил, что данные группировки "действуют не только на Ближнем Востоке и включают в себя не только арабов, у них широкая география и богатый интернациональный состав".

Бондарев также сослался на данные Генштаба ВС РФ, согласно которым "на стороне ИГ воевали порядка 4 тыс. боевиков из числа российских граждан и около 5 тыс. из числа граждан постсоветских стран". Сенатор отметил, что речь идет только о зафиксированных лицах, не говоря о тех, кто не был идентифицирован.

"Зато большинство из них обучено, готово в любой момент взять оружие в руки. При этом они имеют российские паспорта и право въезжать на территорию нашей страны. В случае, если бы мы не боролись с международным терроризмом на дальних рубежах, это зло хлынуло бы к нам на Родину", - убежден глава оборонного комитета.

"Таким образом, мы совершили два важнейших поступка: освободили Сирию от террористов - более 98% площади страны очищено от них - и защитили Россию", - подытожил он.