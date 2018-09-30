В России отмечают день Сухопутных войск

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские Сухопутные войска отмечают 1 октября 468 лет со дня своего создания. Эта памятная дата установлена в соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года и отмечается в годовщину создания по указу царя Ивана Грозного в 1550 году первого в России регулярного войска - стрелецких полков.
Сухопутные войска являются видом Вооруженных Сил, предназначенным для прикрытия сухопутной части государственной границы страны, отражения агрессии противника на театрах военных действий, удержания занимаемых районов, рубежей, позиций и объектов, разгрома вторгшихся группировок войск во взаимодействии с видами и родами войск Вооруженных Сил и другими войсками, воинскими формированиями и органами, отмечают в Министерстве обороны РФ.
Боевая подготовка
В текущем году были проведены масштабные военные учения "Восток - 2018", в ходе которых отмечена высокая слаженность взаимодействия между родами войск, хорошая организация и управление при выполнении поставленных задач. Маневры проводились на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана. Всего в них принимали участие около 300 тысяч военнослужащих, более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Со стороны Народно-освободительной армии Китая в них приняли участие 3,5 тыс. военнослужащих.
Всего в 2018 году сухопутные войска РФ провели более 4,56 тыс. различных учений, в ходе которых использовался опыт реальных боевых действий в условиях современного военного конфликта.
Новое вооружение Сухопутных войск
Продолжается переоснащение частей и соединений войск. Как сообщил в интервью газете "Московский комсомолец" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, в 2018 году в сухопутные силы поступит более 2,5 тыс. образцов вооружения и техники. Таким образом, доля обеспеченности войск современными системами составит 54%. Набранные темпы перевооружения позволят выполнить решение Верховного главнокомандующего о доведении доли современных образцов к исходу 2020 года до 70%, уверен Салюков.
В числе боевой техники, поступающей в войска, командующий назвал зенитно-ракетные комплексы С-300В4, "Бук- М3", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП". Подразделения войсковой разведки оснащаются беспилотными летательными аппаратами, комплексами разведки, управления и связи "Стрелец", защищенными автомобилями "Тайфун-К". Танковые и мотострелковые части получают модернизированные танки Т-73Б3М с улучшенными боевыми характеристиками по подвижности и защищенности, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.
Как рассказал Салюков, разрабатывается комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена "Набросок" с различными вариантами базового шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений.