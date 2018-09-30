В России отмечают день Сухопутных войск

Кризис в Сирии

Экс-главком ВКС РФ рассказал о потерях России в Сирии за три года

Виктор Бондарев отметил, что Вооруженные силы РФ потеряли 112 человек и почти половина из потерь приходится на катастрофы Ан-26 и Ил-20

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