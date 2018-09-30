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Новая техника ВС РФ
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В России начались испытания электромагнитного оружия на полигонах

Гендиректор Концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев отметил, что ведутся работы над системами защиты от электромагнитного вооружения

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Образцы российского электромагнитного оружия уже проходят испытания в условиях полигонов, сообщил ТАСС советник первого заместителя гендиректора Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

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По его словам, системы электромагнитного оружия или так называемые СВЧ-пушки (СВЧ - сверхвысокочастотное излучение - прим. ТАСС) "существуют и очень эффективно развиваются".

"Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах", - сообщил Михеев, отвечая на вопрос, испытывалось ли такое оружие. Он добавил, что также ведутся активные работы над системами защиты от электромагнитного вооружения.

В СВЧ-пушках в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным "выстрелом". Как сообщали ранее в КРЭТ, ожидается, что такое оружие в перспективе будет способно полностью сжигать электронику противника, например, головки самонаведения ракет.

Электромагнитными пушками, в частности, планируется вооружать российские беспилотные самолеты шестого поколения.

АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" основано в 2009 году как специализированная управляющая компания Ростеха в области радиоэлектроники.

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