Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник вышел из Владивостока в поход, который продлится более трех месяцев. Корабли примут участие в нескольких международных мероприятиях, в том числе в российско-индийском военно-морском учении "Индра Нэйви-2018", сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" покинул Владивосток и приступил к решению задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщил Воскресенский.
Отряд посетит несколько иностранных портов, сказал он.