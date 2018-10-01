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Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход

Он продлится более трех месяцев

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник вышел из Владивостока в поход, который продлится более трех месяцев. Корабли примут участие в нескольких международных мероприятиях, в том числе в российско-индийском военно-морском учении "Индра Нэйви-2018", сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" покинул Владивосток и приступил к решению задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщил Воскресенский.

Отряд посетит несколько иностранных портов, сказал он.

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