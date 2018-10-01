Контрольная проверка за 2018 учебный год началась в ВВО

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Контрольная проверка по итогам обучения в 2018 году началась в объединениях, соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), ее мероприятия будут проводиться более чем на 30 войсковых полигонах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.
"Мероприятия будут проводиться более чем на 30 войсковых полигонах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Особенностями проверки является то, что основная оценка всему округу - от объединения до отдельного военнослужащего, - будет определена по результатам участия в маневрах "Восток-2018", - говорится в сообщении.
Проверка осуществляется в два этапа: первый пройдет с 1 по 13 октября, второй - во второй половине октября. В первую очередь будут проверены соединения, воинские части и подразделения, претендующие на звание "ударное". Также во время первого этапа пройдут зачеты в соединениях Приморского, Хабаровского, Забайкальского края и Сахалинской области.
В большинстве соединений и воинских частей проверка пройдет под руководством командиров в виде контрольных занятий. Военнослужащие выполнят контрольные стрельбы из штатного оружия, а также сдадут зачетные упражнения по физической подготовке и нормативы по другим предметам обучения.