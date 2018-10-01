Десантный корабль-док ВМС Филиппин прибыл в Приморье с первым в истории визитом

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Десантный корабль-док "Тарлак" Военно-морских сил Филиппин в понедельник прибыл во Владивосток с первым в истории визитом. Планируется, что во время стоянки филиппинские моряки проведут протокольные встречи с командованием Тихоокеанского флота (ТОФ) и главой администрации столицы Приморья, сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Филиппинских моряков во Владивостоке от имени командования ТОФ приветствовал временно исполняющий обязанности командира соединения надводных кораблей флота капитан первого ранга Дмитрий Пашенюк. По традиции девушки в русских национальных костюмах вручили гостям хлеб-соль. Кораблем - хозяином визита является эскадренный миноносец "Быстрый". Визит филиппинского боевого корабля завершится 6 октября.

"Сегодня во Владивосток с первым в истории деловым заходом прибыл десантный корабль-док (ДВКД) "Тарлак" Военно-морских сил Филиппин. Швартовку корабля у основного причала Тихоокеанского флота в бухте Золотой Рог обеспечили буксиры отряда судов обеспечения главной базы флота. <...> Планируется, что в период стоянки во Владивостоке филиппинские моряки проведут протокольные встречи с командованием Тихоокеанского флота и главой администрации столицы Приморья. Моряки ВМС Филиппин побывают на объектах ТОФ, посетят памятные места Владивостока, примут участие в товарищеских турнирах по волейболу и мини-футболу", - сообщил Воскресенский.