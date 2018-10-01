Российско-армянские учения с участием более тысячи военных стартовали в Закавказье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Двусторонние батальонные тактические учения с участием двух батальонных тактических групп российской военной базы и батальонной тактической группы Вооруженных сил Армении начались на полигоне Баграмян. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ходе международных учений командиры мотострелковых подразделений во взаимодействии с артиллерийскими, танковыми, разведывательными, инженерными и подразделениями связи при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи по поиску, блокированию и уничтожению условного противника",- сказал Астафьев.

На межвидовом полигоне Баграмян в Армении под общим командованием командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал-майора Тиграна Парваняна особое внимание будет уделено оценке действий подразделений и их командиров по опыту современных вооруженных конфликтов.

Главный розыгрыш учебно-боевых действий с проведением этапов боевых стрельб для объединенной группировки войск пройдет с 8 по 13 октября. В учениях принимают участие более 1 тыс. военнослужащих двух стран, задействовано около 200 единиц специальной военной техники.