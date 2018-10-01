Более 4 тыс. военных задействованы на учениях ЮВО в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Двухсторонние командно- штабные учения соединений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, начались в понедельник на полигоне Прудбой под Волгоградом. В них задействовано более 4 тыс. военнослужащих, сообщили в пресс-службе округа.

"В учении под Волгоградом принимают участие более 4 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения, боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия 2С19-М1, бронетранспортеры БТР-80, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно- штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ и другая техника", - рассказали в пресс-службе.

Командиры и штабы соединений в течение пяти суток отработают комплекс задач по совершенствованию практических навыков в ходе условного боя, организации и поддержании взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.