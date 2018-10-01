Более 12 тыс. военных шести стран принимают участие в учениях ОДКБ "Боевое братство"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Более 12 тысяч военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана задействованы в совместных оперативно-стратегических учениях государств - членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2018". Об этом в понедельник сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

"При участии шести государств ОДКБ начался второй этап совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2018", в рамках которого на пяти полигонах пройдут пять крупных учений", - сказал Лапин.

Всего на полигонах четырех государств привлечено более 12 тыс. военнослужащих и более 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 120 единиц авиационной техники, основу которой составят самолеты Су-34, модернизированные Су-25СМ и вертолеты Ми-8 АМТШ, отметил Лапин.

Он уточнил, что учения пройдут с учетом опыта, полученного при применении ВКС России в Сирии.

С 1 октября по 2 ноября на территории РФ, Казахстана, Киргизии и Таджикистана пройдут оперативно-стратегические учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2018". В рамках масштабных маневров проходят учения "Взаимодействие", "Нерушимое братство", "Поиск", "Рубеж" и впервые "Воздушный мост".