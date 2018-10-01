Войска Южного военного округа переброшены на полигоны для проведения учений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Соединения общевойсковых армий Южного военного округа (ЮВО) переброшены на отдаленные полигоны военного округа для проведения учений с участием семи тысяч военнослужащих, более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов. Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

"В соответствии с планом проведения масштабного двустороннего командно-штабного учения общевойсковых армий ЮВО под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова разнородовые подразделения 58-й и 49-й общевойсковых армий передислоцированы на территорию восьми полигонов для участия в учении", - сказал офицер.

По прибытии на полигоны военнослужащие оперативно отработали действия по скрытному передвижению на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений и фортификационному оборудованию огневых позиций, уточнил Астафьев.

В учениях будут задействованы соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им будут противостоять 49-я общевойсковая армия ЮВО, морская авиация и морская пехота Черноморского флота, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения. Учения продлятся до 8 октября.