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Новейшее опытовое судно "Ладога" приказом главкома ВМФ России принято в состав флота

В церемонии подъема Андреевского флага приняли участие представители главного командования ВМФ России, Ленинградской военно-морской базы, судостроители и руководство предприятий кооперации
Опытовое судно проекта 11982 "Ладога" Пресс-служба предприятия "Пелла"
Опытовое судно проекта 11982 "Ладога"
© Пресс-служба предприятия "Пелла"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага на опытовом судне "Ладога" состоялась в понедельник в порту города Ломоносов (Ленинградская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева судно зачислено в состав флота", - сообщили в ведомстве.

В церемонии подъема флага приняли участие представители главного командования ВМФ России, Ленинградской военно-морской базы, судостроители и руководство предприятий кооперации.

Опытовое судно проекта 11982 "Ладога" предназначено для проведения научно-исследовательских и океанографических работ и участия в поисково-спасательных работах. Судно построено по проекту АО "ЦМКБ "Алмаз" в соответствии с техническим заданием ВМФ РФ. Длина корабля составляет 63,08 м, ширина превышает 10 м, скорость достигает 12 узлов. Экипаж - около 20 человек.

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