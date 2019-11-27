"Где мы — там победа!" Какие задачи решают "черные волки" российской армии

Морские пехотинцы во время морской десантной операции на побережье острова Голомянный архипелага Северная Земля в рамках учений Северного флота в Арктике, 2017 год

Военнослужащие во время спуска по наклонной поверхности скалы при помощи веревочных перил в поселке Спутник, Мурманская область, 2017 год

Военнослужащие во время тактических учений подразделения морской пехоты Черноморского флота РФ на побережье полигона Опук в районе Феодосии, 2018 год

Военнослужащие на БТР-82А во время соревнований "Морской десант" в рамках Армейских международных игр — 2016 на полигоне Хмелевка

Колонна техники морской пехоты перед погрузкой на корабль, полигон в бухте Десантной, 2014 год

Подразделения морской пехоты Балтфлота высаживаются на берег с десантного корабля на воздушной подушке "Зубр", 2017 год

Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты. Он был установлен приказом главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ 19 декабря 1995 года. Современная морская пехота — род береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских десантов, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов. Их девиз: "Там, где мы, — там победа!" В настоящее время общая численность морпехов превышает 12 500 человек, отдельные бригады развернуты на всех флотах: Балтийском (336-я гвардейская Белостокская бригада, город Балтийск);

Тихоокеанском (155-я бригада во Владивостоке и 40-я Краснодарско-Харбинская на Камчатке);

Черноморском (810-я бригада в Севастополе);

Северном (61-я Киркенесская бригада, дислоцированная в поселке Спутник, а также ряд отдельных подразделений в Мурманской и Архангельской областях);

два отдельных батальона входят в состав Каспийской флотилии (в Каспийске и Астрахани). Формирования морской пехоты также входят в группировки войск, развернутые с 2015 года в Арктике — на архипелагах Новая Земля, Новосибирские острова, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

' Минобороны России'

На вооружении стоит плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы, автоматическое стрелковое оружие. Все соединения оснащены новыми плавающими бронетранспортерами БТР-82А (пришли на смену устаревшим БТР-80, стоявшим на вооружении более 30 лет), также продолжается пополнение беспилотными летательными аппаратами с возможностью вести разведку на дальности до 150 км и новыми парашютными системами, аппаратурой связи и управления.

О БТР-82А Отличается от предыдущей машины — БТР-80 — повышенной живучестью. БТР-82А оснащен новой радиостанцией, системой топографического ориентирования "ТРОНА-1" с автономным и спутниковым каналами получения навигационной информации и комбинированным прибором наблюдения командира. Огневая мощь повышена за счет установки унифицированного боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Продолжение

На протяжении последних лет морские пехотинцы принимали непосредственное участие во всех стратегических учениях, проводимых в Вооруженных силах, в ходе которых отрабатывались учебные задачи переброски войск различными способами, совместные действия морской пехоты с подразделениями всех видов и родов войск.

Впервые в современной истории морской десант был высажен на Чукотке в рамках масштабных учений "Восток-2018". Подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота высадились на необорудованное побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем. В военном ведомстве отметили, что "десантирование было проведено способом "на упор", при котором десантные корабли вплотную подходят к береговой черте и техника выходит непосредственно на берег". Огневую поддержку высадки осуществляли вертолеты Ка-27, поднимавшиеся с борта большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".

' Минобороны России'

Еще одна уникальная высадка 2018 года совпала с аналогичным событием полувековой давности, когда в 1968 году 5-я эскадра кораблей ВМФ СССР в Средиземноморье произвела первую высадку морского десанта. На этот раз морпехи высадились на побережье сирийской Латакии в рамках проводимых масштабных учений в Средиземном море.

' ТАСС/Ruptly'

По данным ВМФ РФ, в 2018 году более 170 подразделений морской пехоты в составе антитеррористических групп выполняли задачи в различных широтах Мирового океана на различных кораблях и судах обеспечения ВМФ. Кроме того, участвовали более чем в 500 тактических учениях. В августе 2019 года на Армейских международных играх команда морской пехоты ВМФ России заняла первое место в конкурсе "Морской десант". Из истории "морских солдат" Создание российской регулярной морской пехоты было связано с борьбой России за выход к Азовскому и Балтийскому морям в конце XVII — начале XVIII века. Однако еще ранее — во второй половине XVI века — в составе экипажей кораблей флотилии, созданной по приказу Ивана Грозного, формировались специальные команды стрельцов, которых можно считать прообразом морских пехотинцев. 27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года царь Петр I издал указ о формировании первого полка "морских солдат", предназначенного для службы в абордажно-десантных командах боевых кораблей.