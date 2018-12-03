Самые крупные оружейные контракты России со странами Северной Африки

ТАСС — о том, какую российскую военную технику и вооружения с 1990-х годов покупали Алжир, Египет, Ливия и Судан

Впервые в Каире пройдет международная выставка вооружений EDEX 2018 (Egypt Defence Expo). Она станет первой в своем роде оружейной выставкой не только в Египте, который занимает ведущее место по закупкам вооружения и военной техники в регионе, но и на всем Африканском континенте. Участие в EDEX принимают свыше 370 крупнейших египетских и международных компаний, занятых в оборонной отрасли, производстве и поставках современных технологий, систем безопасности и защиты из 41 государства. Среди них — производители из Великобритании, США, Германии, Индии, Италии, ОАЭ, Китая, Украины, Франции и России.

"Эта выставка — крупное событие, и выбор Египта для ее проведения укрепит его прочные отношения с братскими и дружественными странами, особенно учитывая присутствие на ней девяти министров обороны, семи начальников штабов вооруженных сил и восьми министров военной промышленности, которые к настоящему моменту уже подтвердили свое участие", — отмечал накануне открытия EDEX государственный министр военной промышленности Египта Мухаммед аль-Ассар. Российскую экспозицию представят 13 крупных компаний, среди которых — "Рособоронэкспорт", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Вертолеты России" и "Уралвагонзавод" (входят в госкорпорацию "Ростех"). Крупнейшие оружейные контракты России, заключенные со странами Северной Африки. Алжир По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 1991–2016 годах Алжир приобрел российского оружия на сумму $10 млрд и, таким образом, занял третье место по импорту российского вооружения после Индии и Китая.

Крупнейший контракт — на $7,5 млрд — был подписан в 2006 году в обмен на списание алжирского долга перед СССР. Были приобретены: 28 истребителей Су-30МКА,

34 истребителя МиГ-29СМТ,

16 учебно-боевых самолетов Як-130,

три зенитно-ракетные системы С-300ПМУ-2,

38 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1",

185 танков Т-90С,

216 пусковых установок противотанковых комплексов "Корнет-Э",

восемь систем высокоточного оружия "Краснополь",

две подводные лодки проекта 636М. Все поставки были осуществлены, кроме партии из 34 истребителей МиГ-29СМТ, так как Алжир отказался от их закупки (причиной было названо низкое качество отдельных узлов и деталей).

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В 2011 году эта страна приобрела 120 танков Т-90С на сумму около $500 млн (поставлены были в последующие два года). Тогда же алжирцы перевели в твердый контракт опцион на 16 истребителей Су-30МКА в общей сложности на $900 млн (поставлены в 2011–2012 годах). В 2013-м был заключен контракт на поставку 42 ударных вертолетов Ми-28Н (поставки начались в мае 2016-го) и шести транспортных Ми-26Т2 (поставлены в 2015-м), а также модернизацию транспортных вертолетов Ми-17. Сумма сделки оценивалась в $2,7 млрд. В 2014 году "Рособоронэкспорт" заключил соглашение о лицензионном производстве в Алжире примерно 200 танков Т-90. Контракт оценивался в $1 млрд и являлся крупнейшим в мире экспортным контрактом на основные боевые танки.

В 2015 году были приобретены 14 истребителей Су-30МКА общей стоимостью около $800 млн (поставки прошли в последующие два года). В 2016-м был также заключен контракт на поставку более 300 боевых машин поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор" на сумму более $500 млн. Их планируют поставить до конца следующего года. Египет В 2006 году была достигнута договоренность о поставках истребителей МиГ-29СЭ. Контракт оценивался в $1,5 млрд, однако, по некоторым сведениям, остался нереализованным из-за давления США. В 2008-м стороны подписали контракт на поставку в Египет 14 вертолетов Ми-17 на сумму около $150 млн. Машины были поставлены в 2010–2011 годах.

По данным ряда экспертов, в 2014-м Россия и Египет достигли договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) примерно на $3,5 млрд. Соглашения включали поставки Каиру: зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Антей-2500" в количестве трех дивизионов (экспортный вариант ЗРК С-300ВМ; поставлен в 2017-м);

46 истребителей МиГ-29 до 2020 года (поставки начались в 2017-м);

46 разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" (в настоящий момент передано около 40 машин);

бортового комплекса обороны "Президент-С" (поставлен в 2016-м) для оснащения ранее полученных египтянами российских вертолетов Ми-17. Ливия В 2008 году было подписано соглашение о списании ливийского долга в размере $4,5 млрд в обмен на военные контракты для российских компаний. В 2010-м страны заключили пакетное соглашение на поставку вооружений на сумму $1,8 млрд (в частности, шесть учебно-боевых самолетов Як-130, партия стрелкового оружия, бронетехника, а также запчасти к ранее поставленной российской и советской военной технике).

Россия заняла первое место по планируемому на период 2010–2013 годов экспорту вооружения в Ливию. Однако в 2011-м в связи с началом гражданской войны (в результате которой был свергнут режим Муаммара Каддафи) Совет безопасности ООН ввел эмбарго на поставки вооружений и, таким образом, многие военные контракты оказались отмененными. Судан В 2004 году были поставлены 15 самолетов МиГ-29С по контракту от 2002 года на сумму свыше $200 млн. В 2011-м компания "Рособоронэкспорт" заключила контракт на поставку в Судан 12 боевых Ми-24П и шести транспортных вертолетов Ми-8МТ, выведенных из состава ВВС России. В ходе модернизации на эти машины были установлены новые двигатели ВК-2500, улучшающие характеристики вертолетов в условиях жаркого климата. Поставка была реализована в 2012 году.