Новая батарея ЗРК "Тор-М2" поступит на вооружение полка, прикрывающего Белорусскую АЭС

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Изготовленная для Белоруссии концерном "Алмаз-Антей" батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" будет поставлена на вооружение 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка, дислоцирующегося в районе строящейся Белорусской АЭС. Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб.

"В ближайшее время из Российской Федерации поступит очередная батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". ЗРК поступят на вооружение 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка", - отметил командующий, слова которого приводит в субботу "Белорусская военная газета".

Ранее сообщалось, что концерн "Алмаз-Антей" досрочно передал военному ведомству Белоруссии партию ЗРК "Тор-М2", которые были собраны на месяц раньше установленного контрактом срока. Нынешняя партия ЗРК для Белоруссии - пятая по счету.

1146-й зенитный ракетный полк возрожден в Белоруссии в 2017 году. Полк четырехбатарейного состава вооружен ЗРК "Тор-М2", на северо-западном направлении он выполняет задачи защиты воздушного пространства Белоруссии, осуществляя физическое прикрытие Белорусской АЭС.

ЗРК "Тор-М2" с дальностью поражения до 15 км предназначен для борьбы с ракетами класса "воздух - земля", управляемыми и корректируемыми авиабомбами, противорадиолокационными ракетами и другим высокоточным оружием нового поколения, самолетами тактической и армейской авиации, крылатыми ракетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами.