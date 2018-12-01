В Мордовии появилась РЛС, способная отслеживать полеты гиперзвуковых ракет над Европой

ТАСС, 1 декабря. Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер", способная распознавать гиперзвуковые ракеты на расстоянии 3 тыс. км и сопровождать одновременно 5 тыс. воздушных объектов, заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии. Об этом в субботу сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"1 декабря на опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер". РЛС способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около 3 тыс. км и может одновременно сопровождать более 5 тыс. воздушных объектов различных типов, включая малоразмерные", - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, станция "обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западноевропейских государств и в юго-западном регионе".

"Аналогичные РЛС будут развертываться и на других стратегических направлениях", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что эта радиолокационная станция усилит систему предупреждения и разведки о воздушно-космическом нападении.