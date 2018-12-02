Военнослужащие ЮВО расчистили от снега более 10 км автодорог на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) расчистили от снега более 10 км автодорог в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщил журналистам в воскресенье начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Более 10 км автодорог расчистили от снега военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области и Краснодарском крае. В течение суток военнослужащие ЮВО очистили от снега более 5 км автодороги Армавир - Курганинск в Краснодарском крае и эвакуировали более 50 автомобилей. В Ростовской области на автотрассе Ростов - Ставрополь расчищено около 6 км автодороги", - сказал Астафьев.

По его словам, военнослужащие оказывали помощь дорожным службам в связи с образованием на дорожном покрытии гололедицы и снежных заносов глубиной 1,5 - 2 м. Всего к работам привлекались 20 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой инженерной техники.

Ранее сообщалось, что в связи с непогодой в Ростовской области было ограничено движение по семи автодорогам, в том числе по трассам Ростов - Ставрополь и Ростов - Таганрог. В Краснодарском крае из-за неблагоприятных погодных условий вводились ограничения движения на трассе Р-217 "Кавказ".