Минобороны России опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного солдата

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало на официальном сайте документы о событиях битвы под Москвой в 1941 году, связанные с отмечаемым в понедельник Днем Неизвестного солдата.
"В специальном разделе на официальном сайте военного ведомства представлена подборка уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны России, которая позволяет раскрыть хронологию событий кровопролитных декабрьских боев 41-го на подступах к Москве и понять, почему в России День Неизвестного солдата отмечают именно 3 декабря", - говорится в сообщении ведомства.
В частности, на сайте представлена учетная карточка воинского захоронения, откуда 3 декабря 1966 года был взят прах, преданный земле у стены Московского Кремля, где в 1967 году появился мемориальный комплекс и был зажжен Вечный огонь. "Братская могила неизвестных солдат, совершивших, как и миллионы красноармейцев, свой подвиг, располагается на 40-м километре Ленинградского шоссе, где воинскими частями 16-й армии велись активные боевые действия по обороне Москвы. Здесь зимой 1941 года проходила линия обороны нашей столицы. На этом рубеже были произнесены слова: "Отступать некуда, за нами Москва", - отметили в Минобороны.
Кроме того, на сайте представлены рассекреченный журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии, сражавшейся в битве под Москвой, и рукописный приказ о переходе в наступление из 1199-го стрелкового полка.
День Неизвестного солдата отмечается в России с 2014 года.