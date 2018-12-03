Военные ликвидировали около 270 боевиков при разгроме последнего оплота ИГ на юге Сирии

ДАМАСК, 3 декабря. /ТАСС/. Сирийские военные в ходе наступления в провинции Эс-Сувейда в середине ноября ликвидировали более 270 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщил журналистам представитель командования группировки российских войск в Сирии Олег Макаревич.

Вооруженные силы Сирии 19 ноября сообщили об освобождении от террористов в провинции Эс-Сувейда всего горного каньона Телль-эс-Сафа, расположенного менее 100 км от Дамаска. Была освобождена территория площадью 380 кв. км, в ходе операции, по данным агентства SANA, был ликвидирован главарь ИГ в Южной Сирии Абу Хаджер аш-Шишани. Военные ликвидировали последний оплот боевиков этой группировки на юге страны.

"В ходе операции было уничтожено свыше 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства, в том числе 12 противотанковых управляемых ракет TOW", - отметил Макаревич.

По его словам, операция проводилась в местности со сложным рельефом - с пещерами и расщелинами, вертикальными уступами и так далее. "На этом участке противник создал глубоко эшелонированную, подготовленную оборону, которая была насыщена противотанковыми и снайперскими засадами, минными полями и путями маневра. На всех рубежах обороны у противника были склады боеприпасов и продовольствия", - рассказал российский военный.

Как отметил Макаревич, большинство боевиков прибыли в Эс-Сувейду из района Эт-Танф, который контролируется коалицией во главе с США.

"Террористы находились здесь очень долго, они стекались сюда в течение нескольких месяцев; это были в том числе боевики, которые сумели заблаговременно выйти из Ярмука и Дамаска, а также прибыли из Эт-Танфа. Еще одна сложность состояла в том, что танки и тяжелая техника на этом плато имеют очень ограниченные возможности передвижения и маневра, а у боевиков было много гранатометов, противотанковых ракет и 82-миллиметровых минометов", - добавил военный.