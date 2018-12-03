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ОСК разработала проект универсальных боевых кораблей

Предполагается, что они будут иметь специализированные модульные надстройки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проект универсальных боевых кораблей с модульными надстройками, которые смогут трансформироваться для выполнения четырех разных целей. Об этом сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

"Одно из наших КБ подготовило проект универсальных кораблей, которые могут служить четырем различным целям", - сказал Рахманов.

Глава корпорации пояснил, что "это будет идентичный пароход в его носовой части и ниже ватерлинии, но со специализированными надстройками, которые предусматриваются для выполнения различных боевых задач". Он не уточнил детали нового проекта.

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