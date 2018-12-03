ОСК построит для ВМФ еще два или три корабля класса "Иван Грен"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) построит для ВМФ еще два или три больших десантных корабля класса "Иван Грен" по доработанному проекту. Об этом сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

"Принято решение доработать проект "Ивана Грена", там, в частности, будут изменения по корпусу. Как минимум, планируется построить два-три корабля по доработанному проекту", - сообщил Рахманов. "Пока контракта нет", - добавил он.

Рахманов уточнил, что второй корабль первой серии - "Петр Моргунов" - будет достроен практически таким же, как головной корабль "Иван Грен".

Как сообщал ранее в интервью ТАСС генеральный директор ПСЗ "Янтарь", где строятся корабли этого класса, Эдуард Ефимов, серия "Ивана Грена" продолжаться не будет - планируется разработать новый проект большего водоизмещения.

Проект универсальных боевых кораблей

Рахманов также рассказал, что ОСК разработала проект универсальных боевых кораблей с модульными надстройками, которые смогут трансформироваться для выполнения четырех разных целей.

"Одно из наших КБ подготовило проект универсальных кораблей, которые могут служить четырем различным целям", - сказал Рахманов.

Глава корпорации пояснил, что "это будет идентичный пароход в его носовой части и ниже ватерлинии, но со специализированными надстройками, которые предусматриваются для выполнения различных боевых задач". Он не уточнил детали нового проекта.

Испытания силовой установки

Глава корпорации добавил, что российские силовые установки для боевых кораблей испытаны.

"Испытания закончены. Моделей этих газотурбинных агрегатов несколько", - сказал Рахманов.

Он уточнил, что это агрегаты для судов на воздушной подушке, реверсивная машина, установка "турбина - турбина" и "турбина - дизель". Президент добавил, что у "Сатурна" главная проблема с выпуском этих силовых установок в изготовлении редукторов.

Ранее на российские боевые корабли, в частности на фрегаты проекта 11356, устанавливались украинские силовые установки компании "Зоря-Машпроект". Однако поставки прекратились в 2014 году в связи с событиями на Украине.

Головной корабль проекта 11711 "Иван Грен" был спущен на воду в Калининграде в мае 2012 года. Он принят в боевой состав Военно-морского флота России 20 июня 2018 года. Второй корабль этого проекта - "Петр Моргунов", строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", должен приступить к испытаниям не позже марта 2019 года, в июне запланирован выход судна на заводские ходовые испытания.

БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах.