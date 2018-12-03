Крупные корпорации ОПК с госучастием будут получать предписания по закупкам

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Крупные корпорации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с государственным участием будут получать предписания по закупке отечественного оборудования, а господдержка программ по диверсификации производства должна присутствовать на всех этапах. Такое мнение выразил в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов в интервью РБК.

Президент РФ Владимир Путин на совещании в Сочи, посвященном вопросу диверсификации производства продукции оборонно-промышленного комплекса, обозначил параметры, согласно которым к 2020 году объем гражданской продукции предприятий ОПК должен составить 17%, к 2025 - 30%, а к 2030 - 50%.

Борисов утвердительно ответил на вопрос, будут ли осуществляться директивные предписания по закупке отечественного оборудования, сообщив, что такого рода мероприятия обсуждались в Сочи. "Будут. Не понимаю, почему нельзя совместить рыночный механизм и методы государственного регулирования там, где это важно и нужно? Мы не можем командовать частниками, а вот крупным корпорациям с государственным участием, включая госмонополии, - вполне можно поставить задачи и достичь результата", - отметил Борисов, указав на необходимость четко определить номенклатуру и долю гражданской продукции ОПК, подлежащей закупке естественными монополиями, госкорпорациями и федеральными органами исполнительной власти.

По словам вице-премьера, для более активного продвижения гражданской продукции будут установлены зеркальные KPI (ключевые показатели эффективности): "для предприятий ОПК - по росту доли выпуска, для компаний с госучастием - по закупке и применению".

Кроме того, Борисов подчеркнул, что господдержка диверсификации должна присутствовать на всех этапах производства. "Если раньше мы считали, что рынок сам все отрегулирует, то сейчас понимаем - нет, нет и еще раз нет! И не только в России, а во всех странах мира правительства проводят политику в интересах отечественной промышленности", - отметил он.

При этом Борисов подчеркнул, что не все предприятия будут приводить к нормативам в 30 и 50% гражданской продукции от общего объема производства к 2025 и 2030 годам соответственно, а по отраслям и отдельным предприятиям целевые показатели диверсификации будут разными в зависимости от возможностей выхода на гражданский рынок. К примеру, исключение будет сделано для концерна "Алмаз-Антей" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которые, по словам вице-премьера, не испытывают проблем с заказами, хотя и способны производить высокотехнологичную продукцию гражданского назначения.