Шойгу заявил об укреплении стратегического партнерства военных ведомств России и Вьетнама

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество военных ведомств России и Вьетнама будет укрепляться, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с заместителем министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковником Нгуен Ти Винем в Москве в понедельник.

"Готовы и далее тесно координировать совместные действия для развития российско-вьетнамских отношений, особенно в свете того, что 2019 год станет перекрестным годом России и Вьетнама. Уверен, что наша встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между министерствами обороны двух стран в духе стратегического партнерства", - сказал Шойгу.

Он отметил, что рад встрече с вьетнамским коллегой. "Вьетнам - наш давний партнер, отношения с которым носят особый, доверительный характер. Отмечаем поступательную динамику двустороннего политического диалога на высшем уровне", - сказал Шойгу.

В министерстве обороны РФ, подчеркнул он, придают первостепенное значение реализации договоренностей, достигнутых в сентябре в Сочи президентом России Владимиром Путиным и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом (с 23 октября 2018 года президент Вьетнама), а также в ходе ноябрьского визита в Ханой председателя правительства России Дмитрия Медведева.

"За последнее время активизировался делегационный обмен между нашими министерствами", - сказал Шойгу, отметив, что в Министерстве обороны РФ считают востребованным регулярное проведение стратегического диалога по вопросам обороны на уровне заместителей глав военных ведомств.

"Сегодня вы с моим заместителем генерал-полковником Фоминым Александром Васильевичем проведете очередной, четвертый раунд", - сказал Шойгу, обращаясь к Нгуен Ти Виню.