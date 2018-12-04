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Новая техника ВС РФ

Госиспытания новой самоходной противотанковой пушки для ВДВ начнутся в 2019 году

Испытания пройдут сразу на нескольких полигонах Министерства обороны России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Государственные испытания самоходной противотанковой пушки 2С25М "Спрут-СДМ1" с новым двигателем, бронированием и системой управления огнем начнутся в 2019 году. Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В начале 2019 года перед принятием на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) современная самоходная артиллерийская система предназначенная для борьбы с танками пройдет государственные испытания сразу на нескольких полигонах Министерства обороны России.

В течение 2019 года спланированы испытания самоходной противотанковой пушки 2С25М "Спрут-СДМ1" с новым двигателем, бронированием, системой управления огнем, прицельным оборудованием с улучшенными характеристиками и средствами связи, интегрированных в единую систему управления тактического звена", - сказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что это одна из первых современных разработок, созданных в интересах артиллерийских и противотанковых подразделений ВДВ, которая значительно увеличит живучесть и огневую мощь десанта.

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