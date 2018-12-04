Три модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили в авиаполк в Перми

ТАСС, 4 декабря. Три модернизированных высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили по гособоронзаказу на вооружение авиаполка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Пермском крае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного округа.

"Три МиГ-31БМ пополнили авиаполк в Пермском крае. За счет модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза", - говорится в сообщении.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.