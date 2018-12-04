Старейшее судно ВМФ "Коммуна" начало учения по спасению подлодок

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экипаж старейшего в России спасательного судна "Коммуна" отрабатывает действия по спасению подводных лодок на Черном море, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе Черноморского флота.

"В настоящее время судно отрабатывает практическое взаимодействие с экипажем подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28 и расчетом необитаемого комплекса "Пантера Плюс", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что для совершенствования практических навыков спасателей на глубине более 40 метров на грунте был закреплен макет комингс-площадки подводной лодки. Специалисты "Коммуны" обеспечивают спуски аппарата АС-28 под воду, его подход к макету и стыковку-расстыковку с ним.

К проводимым учебным мероприятиям привлечены также специализированные водолазные суда Черноморского флота.

Судно по спасению подводных лодок "Коммуна" является в настоящее время единственным действующим судном ВМФ России, доставшимся от Императорского флота. Она было спущено на воду в 1913 году и вошло в состав ВМФ в 1915 году. "Коммуна" - старейшее в мире судно, продолжающее выполнять задачи в море по предназначению.