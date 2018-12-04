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Возможный выход США из ДРСМД

Шойгу: Россия изучает меры повышения возможностей своих ВС в связи с планами США по ДРСМД

Глава Минобороны подчеркнул, что новая госпрограмма вооружения до 2027 года позволяет сохранить необходимые темпы перевооружения армии и флота
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Меры повышения боевых возможностей российских войск в связи с планами США выйти из ДРСМД обсуждались на совещаниях в Сочи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

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С 19 по 22 ноября президент РФ Владимир Путин провел в Сочи серию совещаний с руководством Министерства обороны и других ведомств, а также ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Рассматривались меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности", - заявил Шойгу.

Он добавил, что на совещании было отмечено, что новая госпрограмма вооружения до 2027 года позволяет сохранить необходимые темпы перевооружения армии и флота. "Верховному главнокомандующему было доложено о ходе строительства и развития Вооруженных сил, их способности обеспечить военную безопасность государства и противостоять технологически развитому противнику", - отметил Шойгу.

По его словам, на совещаниях также обсуждалась реализация гособоронзаказа, в частности, были подведены предварительные итоги за текущий год. "Акцент был сделан на выполнении опытно-конструкторских работ и поставках перспективного вооружения, военной и специальной техники", - подчеркнул министр обороны.

Технополис "Эра"

Он отметил, что на итоговом совещании президента на базе Военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе были рассмотрены вопросы производства и накопления ракет и боеприпасов в системе государственного материального резерва, адаптации оборонной промышленности к текущим экономическим условиям.

Кроме того, обсуждались меры по созданию оптимальных запасов материально-технических ресурсов, организации их безопасного хранения и своевременного обновления, сказал Шойгу.

"Президент осмотрел действующие площадки технополиса и отметил важность работы по внедрению передовых разработок и прорывных технологий в оборонной сфере, а также по развитию кадрового потенциала в области науки и инноваций. Верховный главнокомандующий поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации масштабного проекта, пожелал коллективу технополиса успешной и плодотворной работы", - сказал глава Минобороны РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссияВозможный выход США из ДРСМД
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