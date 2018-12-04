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Шойгу заявил, что стратегические учения "Центр-2019" пройдут в сентябре

Также глава Минобороны отметил, что 3 декабря в Вооруженных силах начался зимний период обучения войск

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Российской Федерации планирует провести стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" в сентябре следующего года. Об этом во вторник сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

"Итоговым мероприятием боевой учебы в следующем году станет стратегическое командно-штабное учение "Центр", которое запланировано на сентябрь", - сказал Шойгу.

В понедельник 3 декабря в Вооруженных силах начался зимний период обучения войск. Министр обороны отметил, что перед началом нового учебного периода в армии проделана большая подготовительная работа.

Среди поставленных задач на период - подготовка к Армейским играм. "В зимнем периоде обучения также предстоит организовать качественную подготовку к пятым Армейским международным играм", - отметил министр.

Селекторное совещание с министром обороны России Сергеем Шойгу состоялось во вторник в Национальном центре управления обороной. В нем приняли участие командующие округами, родами и видами войск, а также представители руководства Республики Татарстан, Приморского края и Смоленской области.

С представителями регионов министр обсудил решение социальных проблем военнослужащих и членов их семей, развитие движения "Юнармия", ход строительства и обустройства филиалов парка "Патриот" в соответствующих регионах.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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