Средняя военная пенсия с октября 2019 года превысит 26 тыс. рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Средняя ежемесячная военная пенсия с 1 октября 2019 года после индексации составит 26200 рублей. Такую цифру во вторник на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности привел первый замминистра финансов России Леонид Горнин.

Он напомнил, что с 1 октября следующего года военные пенсии будут проиндексированы. "С учетом этого решения средняя военная пенсия составит в 2019 году по состоянию на 1 октября 26200 рублей", - сказал Горнин при рассмотрении комитетом поправок в закон о пенсионном обеспечении военнослужащих.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что рост военных пенсий в будущем году превысит 6%. По его словам, с 1 октября 2019 года после индексации денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3%. Военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы еще на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%.