МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские боевые лазеры "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство, сообщает в среду газета Вооруженных сил (ВС) РФ "Красная звезда".

"На опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы "Пересвет", основанные на новых физических принципах. Оснащение ими Вооруженных сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений ", - говорится в публикации.

Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрел необходимые теоретические знания и практические навыки, отмечается в публикации. "В ходе освоения современного вооружения боевыми расчетами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развертывания и подготовки их к применению", - говорится в тексте.

1 марта в послании Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время ряд государств работает над созданием перспективного оружия на новых физических принципах и добавил, что "есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди". Президент отметил, что "существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия", и такие комплексы с прошлого года уже поступают в войска. Однако он не привел подробностей, отметив, что "просто пока не время". "Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности", - добавил Путин.