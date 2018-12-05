Количество "ударных" подразделений в ЦВО увеличилось в 2018 году на 60%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Количество подразделений, которым присвоено почетное звание "ударное" по итогам боевой подготовки Центрального военного округа (ЦВО) за 2018 учебный год, увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим годом. Об этом в среду журналистам сообщил временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Устинов.

"По итогам работы группы центральных органов военного управления 66 подразделений получили звание "ударные", а 16 из них подтвердили повторно. Каждое подразделение прошло испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, защите от оружия массового поражения. Достичь высоких результатов в боевой подготовке войск за счет внедрения новых форм и методов проведения занятий", - сказал Устинов.

Для сравнения по итогам прошлого года только 40 подразделений ЦВО получили звание "ударные". "В качестве поощрения командного состава 16 офицеров внесены в список резерва командующего войсками военного округа и будут назначены на вышестоящие должности, а также направлены для обучения в общевойсковую академию", - уточнили в пресс-службе Центрального военного округа.

Всего к проверке по итогам 2018 учебного года было привлечено более 7 тыс. военнослужащих, свыше 2 тыс. единиц военной техники.

Наименование "ударные" присваивается приказом министра обороны РФ с 2017 года наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно- десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.