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Возможный выход США из ДРСМД
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Генштаб заявил, что Россия не оставит без ответа выход США из ДРСМД

Генерал Валерий Герасимов назвал намерение США опасным шагом, который способен "негативно повлиять не только на европейскую безопасность, но и на стратегическую стабильность в целом"
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
© Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия не оставит без ответа выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

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"Учитывая, что в зале находятся официальные представители зарубежных военных ведомств, хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что, если Договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны", - сказал генерал.

По словам Герасимова, страны, разместившие на своей территории американские ракетные комплексы, станут целями поражения для РФ в случае выхода США из ДРСМД. "Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", - сказал он, обращаясь к атташе.

Начальник Генштаба назвал заявление американского лидера Дональда Трампа о намерении США выйти из договора о РСМД может негативно повлиять на стратегическую стабильность в мире. "Рассматриваем это как весьма опасный шаг, способный негативно повлиять не только на европейскую безопасность, но и на стратегическую стабильность в целом", - подчеркнул Герасимов.

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Генерал заявил, что США перекладывают ответственность на Россию за нарушение договора о РСМД, но реальная картина является обратной. "Обвинения в адрес России - это попытка закамуфлировать истинное положение дел. Реальная картина выглядит следующим образом. С 2000 года призываем американцев прекратить практику использования ракет-мишеней, имитирующих баллистические ракеты средней и меньшей дальности, при тестировании системы ПРО, что запрещено договором", - пояснил Герасимов.

Начальник Генштаба добавил, что развернутые в Румынии и размещаемые в Польше универсальные пусковые установки МК-41 "способны запускать крылатые ракеты средней дальности, что является прямым нарушением обязательств по договору о РСМД".

Теги
СШАРумынияРоссияПольшаГерасимов, Валерий ВасильевичТрамп, ДональдВозможный выход США из ДРСМД
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