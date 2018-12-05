Генштаб заявил, что Россия не оставит без ответа выход США из ДРСМД

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия не оставит без ответа выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

"Учитывая, что в зале находятся официальные представители зарубежных военных ведомств, хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что, если Договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны", - сказал генерал.

По словам Герасимова, страны, разместившие на своей территории американские ракетные комплексы, станут целями поражения для РФ в случае выхода США из ДРСМД. "Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", - сказал он, обращаясь к атташе.

Начальник Генштаба назвал заявление американского лидера Дональда Трампа о намерении США выйти из договора о РСМД может негативно повлиять на стратегическую стабильность в мире. "Рассматриваем это как весьма опасный шаг, способный негативно повлиять не только на европейскую безопасность, но и на стратегическую стабильность в целом", - подчеркнул Герасимов.