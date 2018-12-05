Россия совершенствует применение гиперзвукового комплекса "Кинжал"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские вооруженные силы совершенствуют боевое применение высокоточного гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Об этом в среду сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

"Совершенствуется боевое применение высокоточного гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал", - сказал Герасимов. Меры по повышению боевых возможностей Вооруженных сил принимаются и на других направлениях. Так, авиационные соединения и воинские части в этом году получили свыше 140 современных летательных аппаратов, добавил генерал.

"Продолжается перевооружение зенитных ракетных полков на современные зенитные ракетные системы С-400, обладающие повышенными возможностями по перехвату воздушных целей. В настоящее время на боевом дежурстве по противовоздушной обороне стоят уже более 20 полков, оснащенных этим комплексом", - рассказал генерал. По его словам, приоритетным направлением остается также развитие сил общего назначения.

"В этом году соединения и воинские части Сухопутных войск и ВДВ получили более 3 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения", - сообщил Герасимов, отметив, что особое внимание уделяется повышению ударных возможностей, маневренности и автономности боевых соединений. Это достигается переоснащением на современные образцы бронетанковой техники, высокоточные ракетные и зенитные ракетные комплексы, а также комплексы радиоэлектронной борьбы и системы управления. "Кроме того, одним из приоритетов развития сил общего назначения является совершенствование средств радиоэлектронной борьбы, системы управления войсками и оружием. За этот год нами достигнуты значительные результаты по этим направлениям", - подчеркнул начальник Генштаба.

Совершенствуется и флот - до конца года ожидается поступление 13 кораблей и катеров. "В состав Военно-морского флота приняты фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен". По итогам года ожидается поступление еще 13 кораблей и боевых катеров. Продолжаются поставки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", вооруженных противокорабельными ракетами "Уран" и "Оникс", - сообщил Герасимов.

Доля современного вооружения в войсках РФ

Доля современных образцов вооружения в Вооруженных силах РФ достигла 61,5%, к концу 2020 года этот показатель планируют довести до 70%, отметил Герасимов.

"В целом реализация мероприятий государственного оборонного заказа текущего года позволила комплектно оснастить более 30 различных соединений и воинских частей, при этом доля современного вооружения в войсках составила 61,5%. К концу 2020 года этот показатель будет доведен до 70%", - сказал он.

По словам начальника Генштаба, новые перспективные вооружения поступят и в стратегические ядерные и неядерные силы, войска ВКО, подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы. В войска поступят новые образцы высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов.

Он также отметил, что на этот год российские войска на 95-100% укомплектованы личным составом. При этом 384 тыс. военнослужащих проходят службу по контракту. "Это отразилось на качественном росте боевых возможностей подразделений. В дальнейшем численность военнослужащих по контракту будет увеличиваться", - сказал военачальник.

Кроме того, по словам Герасимова, с июля этого года в войсках создана система военно-политической работы, которая призвана сформировать у военнослужащих высокие морально-боевые качества, патриотизм и преданность Родине. В центральном аппарате Минобороны России сформировано Главное военно-политическое управление ВС. Также повышает качество подготовки военных кадров, в учебный процесс внедряется передовой опыт войск, используются современные педагогические технологии и информационно-образовательные ресурсы. В инновационном технополисе "ЭРА" за этот год создано 18 новых специализированных комплексов, оснащенных уникальным оборудованием.